TARQUINIA – Al teatro comunale “Rossella Falk” sabato 24 gennaio 2026, alle 17, andrà in scena spettacolo “Pinocchio” della compagnia Bam! Bam! Teatro, ultimo appuntamento del cartellone invernale dedicato ai bambini. Sul palco due attori/narratori si interrogano in maniera giocosa sul significato di verità e, una volta aperte le porte alla fantasia, raccontano una storia, quella di Pinocchio. Fra giacche, sciarpe, cappelli e mutande prende vita la più famosa fra le marionette e tutti i personaggi che animano il popolare racconto di Collodi. Un semplice armadio regala l'occorrente per creare un mondo fantastico da rappresentare su un palcoscenico, luogo per eccellenza in cui si incontrano finzione e realtà. Ripercorreranno le avventure di Pinocchio fra il Gran Teatro dei Burattini di Mangiafuoco, il paese dei balocchi e il ventre di un pescecane fino ad arrivare al termine del nostro racconto: la metamorfosi di Pinocchio in bambino – attore. Lo spettacolo diventa un pretesto per ricordare che occorre davvero poco per creare mondi fantastici e nuove storie. La rappresentazione è consigliata a partire dai 4 anni ed il biglietto ha un costo di 8 euro con una promozione al botteghino di 5 euro. L’acquisto dei biglietti è possibile in prevendita al link https://ticket.archeoares.it/sala?id=1135&layout=extern, presso l'Infopoint di Barriera San Giusto o al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.