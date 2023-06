VITORCHIANO - Con la nuova edizione di “Peperino in Fiore”, realizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e in programma fino a domenica in seguito al precedente rinvio per maltempo, prende il via il calendario di eventi estivi a Vitorchiano, in grado di offrire valide alternative sia ai turisti che ai residenti con una serie di iniziative musicali, culturali e di svago. In questo fine settimana vicoli, piazzette e giardini si vestono di colori e profumi con allestimenti floreali ed esposizioni di piante e fiori, mettendo in risalto monumenti, mura e antichi edifici in peperino e creando un’atmosfera unica nel “borgo sospeso” della Tuscia.

Inoltre, sabato 24 giugno Vitorchiano partecipa all’ottava edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, la manifestazione nazionale del club dei Borghi più belli d’Italia di cui fa parte da alcuni anni. Un’ulteriore opportunità, soprattutto per gli innamorati, di ammirare la bellezza del borgo, che dalle ore 19.00 alle 23.00 è animato da flash mob di gruppi musicali e performer che nelle loro esibizioni abbracciano anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando l’uso dell’energia elettrica.

Un’altra notte tutta da vivere è quella di sabato 1 luglio, con il ritorno della Notte Rosa, in cui le strade del paese si accendono di vita e di festa, trasformandosi in un tripudio di colori, spettacoli, musica e sorpresa. Fino al 17 luglio è possibile visitare l’esposizione “Viaggio nella scultura”, nell’ambito del Simposio internazionale di scultura su peperino, che conduce il visitatore in un mondo di creazioni straordinarie, dove la materia prende vita sotto le sapienti mani degli artisti. A cura di Oriana Impei, la mostra presenta i bozzetti scultorei realizzati dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma

A seguire, dal 10 al 14 luglio spazio alla musica con il Campo della Banda, in cui gli appassionati possono provare gli strumenti, divertirsi e decidere se intraprendere il percorso della scuola di musica.

Ad agosto protagonista invece l’enogastronomia, a partire dalla Sagra del Cavatello in cui gustare il piatto tradizionale della cucina locale, mentre il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo organizza la Sagra degli Gnocchi.

Per tutta l’estate, fino al 23 settembre, rimane aperto l’Instagram Photo Contest #lavitanelborgo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale attraverso la vostra abilità fotografica, unendo l’arte della fotografia alle potenzialità del digitale. In definitiva, un’estate tutta da vivere a Vitorchiano all’insegna della bellezza del borgo e del paesaggio, di storia e cultura e di sano divertimento tra musica, arte ed enogastronomia.

