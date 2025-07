TOLFA - Ha preso il via ieri sera, venerdì 11 luglio, con grande partecipazione e un entusiasmo palpabile, la storica Sagra della Bistecca di Tolfa, organizzata dal Rione Cappuccini.

Un appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate tolfetana, che ogni anno richiama residenti, visitatori e buongustai da tutta la zona del comprensorio e oltre, trasformando Piazzale Europa in un grande palcoscenico del gusto, della tradizione e della condivisione. Promossa con passione da uno dei rioni più antichi e attivi del paese, la sagra è un omaggio alla cultura contadina e alla convivialità, elementi che da sempre caratterizzano l’identità di Tolfa. E anche quest’anno, l’organizzazione è stata impeccabile: stand ben attrezzati, servizio efficiente, atmosfera calorosa e un menù che esalta i sapori autentici del territorio.

Protagonista indiscussa dell’evento è, naturalmente, la bistecca, proposta in porzioni generose, cotta a puntino sulla brace e accompagnata da contorni della tradizione. La carne utilizzata proviene da bovini di razza maremmana, allevati nel territorio secondo metodi sostenibili, garanzia di qualità, gusto e rispetto della filiera locale. Tenerissima, succulenta, saporita: ogni morso è un viaggio nelle campagne della Tuscia, dove il tempo sembra essersi fermato.

Ma la sagra non si limita al piatto forte. Il menù propone anche altri piatti tipici della cucina tolfetana, preparati con ricette tramandate di generazione in generazione, e accompagnati da vini locali e birre artigianali. Un vero e proprio festival del palato, adatto a tutte le età e a tutti i gusti. La Sagra della Bistecca è anche un evento culturale e sociale, che unisce le persone, le famiglie e le generazioni. Sul palco, musica dal vivo e spettacoli animano la serata, mentre i bambini trovano spazio con attività pensate per loro, in un clima sereno e festoso. Il successo della prima serata è stato evidente: piazza gremita, sorrisi, file ordinate agli stand, applausi alla griglia.

“Siamo felici e orgogliosi della risposta della comunità – hanno commentato i volontari del Rione Cappuccini –. Per noi è una gioia vedere che, anno dopo anno, questa festa continua a crescere, senza perdere l’anima semplice e genuina che la contraddistingue. La sagra non è solo cibo, è memoria, è appartenenza, è spirito di squadra”.

Dopo il grande successo della prima serata, la Sagra della Bistecca torna sabato 12 luglio con un altro ricco appuntamento sotto le stelle, pronto a offrire ancora una volta buona cucina, musica, accoglienza e allegria. L’invito è rivolto a tutti, residenti e turisti, per godersi un momento di relax e socialità in una delle cornici più suggestive di Tolfa. Per chi desidera informazioni o vuole prenotare, è possibile contattare gli organizzatori al numero +39 320 179 8489 o tramite le pagine social ufficiali del “Rione Cappuccini”.

