CERVETERI – Concerti, spettacoli teatrali, serate gospel, momenti legati alla tradizione natalizia, eventi per bambini, feste rionali, mercatini e un villaggio di Natale nel cuore del Centro Storico di Cerveteri, dove ogni pomeriggio, elfi e folletti allieteranno i più piccoli nel periodo delle festività.

Comincia il programma del Natale Caerite 2025, un calendario di eventi ricco, con che da venerdì 5 dicembre sino alla prima metà di gennaio intratterrà il pubblico con tutti spettacoli ad ingresso gratuito, tra Sala Ruspoli, l’Aula Consiliare del Granarone e Piazza Risorgimento.

“Un cartellone di iniziative sul quale abbiamo lavorato molto, per offrire alla città un’offerta culturale di qualità e interesse – ha detto l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli – un Natale che come tradizione inizierà con la Festa dell’Olio Nuovo, organizzata dall’Associazione 3.0 e dall’Assessorato alle Politiche Agricole e con la Festa della Pizzetta Fritta del Rione Madonna dei Canneti. Proseguiremo poi con concerti e spettacoli teatrali, e tra i tanti evidenzio con piacere quelli della rassegna CaereMusica, l’evento ‘Boccaccio in Scena’, i concerti a lume di candela de Le Capinere e le grandi serate Gospel, fino ai consueti appuntamenti con il Gruppo Bandistico Cerite, la ‘Befana Cerveterana’ e il ‘Presepe Vivente’”.

“Non mancherà poi il villaggio di Natale – ha aggiunto Cennerilli – il Centro Storico di Piazza Risorgimento si illuminerà a festa con luminarie e giochi di luce davvero suggestivi, che ci faranno vivere nel pieno la magia del Natale”.