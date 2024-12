CIVITAVECCHIA – Dall’Africa a piazza Leandra: ancora pochi giorni per visitare la mostra di Marco Parigiani. Un’esplosione di colori, una commistione di stili e tutta la passione per un paese e la sua arte che traspare ad ogni pennellata. Questo e molto altro è la mostra di Marco Parigiani, civitavecchiese che per 25 anni ha vissuto in Kenya e per 5 in Messico prima di tornare in città. Un artista che, quasi per caso, si è trovato a dare il via all’affascinante mostra che sarà visitabile, fino a domenica, presso i locali dell’Associazione Archeologica Centumcellae a piazza Leandra dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 19,30. Msikilize Afrika, questo è il nome della mostra, è un colpo d’occhio sullo spirito dell’Africa, e non solo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA