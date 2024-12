CIVITAVECCHIA – Ultimo appuntamento per la terza edizione della rassegna A teatro in famiglia pensata per il giovane pubblico alla Cittadella della Musica a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, il 9 marzo ore 17.30 con Papero Alfredo di Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con Simone Guerro, regia Daria Paoletta e burattini Formicola e Marina Montelli.

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Freestyle, le Challenge, le dirette video e di fare il pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello, quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che pirata, lui è uno Youtuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

«Una mattina noi teatranti ci siamo svegliati che i teatri erano chiusi, proibiti. Smarriti, alcuni di noi, hanno cercato di mantenere un filo con il pubblico attraverso i social network, in maniera goffa e improvvisata. Non è il nostro linguaggio, ma in quel momento era quello del nostro pubblico. Papero Alfredo nasce da questa scoperta, dalla scomparsa del teatro dall’immaginario comune e dalla sua necessità oltre ogni surrogato digitale. Durante il lockdown ha incontrato tantissimi bambini, da questa frequentazione è nata l’idea dello spettacolo. Dalla conoscenza intima del loro stato, dei loro bisogni e desideri. Per questo Papero Alfredo ama la musica rap e trap, improvvisa, canta, inventa ricette on-line e si ribella al proprio mondo di appartenenza per affermare la sua volontà. “Il teatro è roba vecchia” “il futuro è on line” “il rap va di moda” ma poi quello che rende unica l’esperienza è e sarà sempre il confronto con il pubblico, live e irripetibile. Su un palco» racconta Simone Guerro.

Cittadella della Musica, via D'Annunzio - Civitavecchia

Biglietto 5 euro

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo dal lunedì al sabato negli orari: 9 – 13 / 15 – 17, la domenica 15-17

Tel. 0766370011

Chi acquista il biglietto su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino alle ore 17, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.