TARQUINIA – Tre concerti, tutti alle 21,30 nella suggestiva cornice della piazza della chiesa di Santa Maria in Castello per l’ultimo fine settimana di luglio con il festival Paesaggi dell’arte 2024.

Stasera Maura Guerrera e Malik Ziad; sabato 27 luglio l’atteso ritorno di Lili Refrain e domenica 28 luglio Gabriele Coen Quintet.

Maura Guerrera è nata nella città che delimita l'estremità nord-orientale della Sicilia: Messina. Le sue creazioni s’ispirano ai canti contadini della tradizione orale

siciliana, affascinata dalla forza espressiva e dal carattere rituale di questi canti, che sono spesso espressione di sincretismi culturali con pratiche propiziatorie ancestrali.

Nell'esplorare questi repertori, intreccia collaborazioni con virtuosi e interpreti di altre culture

musicali mediterranee, del jazz e della musica contemporanea. Cura inoltre la direzione artistica di eventi per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale siciliano.

Con l'album Spartenza, realizzato in collaborazione con Malik Ziad e Manu Thèron e pubblicato da Radici Music, Maura Guerrera è stata selezionata nella top ten della Weekly World Music Chart di Merging Art Global Radio per più di dieci settimane (marzo-giugno 2020), e ha meritato il primo posto in classifica nell'ultima settimana di giugno 2020. Dal vivo, il repertorio dell’album è strutturato proprio come un viaggio alla scoperta di un mondo nascosto, atavico, che parla e canta in siciliano, con il sostanziale contrappunto strumentale degli antichi strumenti a corda suonati da Malik Ziad.

Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio – Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro. Informazioni e prenotazioni vanno richieste all’InfoPoint di Tarquinia (Barriera San Giusto), tel. 0766-849282 o inviando mail all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com.

