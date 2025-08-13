TARQUINIA - Si è conclusa martedì sera la seconda edizione del Memorial Roberto Cattaneo, ospitata sui campi dell’MG Sporting Club di Tarquinia.

L’evento, che coincideva con il giorno del compleanno di Roberto, ha vissuto le finali dei tornei di padel e tennis, richiamando un pubblico numeroso e partecipe.

In campo si sono alternati i protagonisti delle categorie Padel Maschile Gold e Silver, Padel Misto Gold e Silver e del torneo “Amici del Tennis”, in una serata che ha unito sport e ricordo.

Le finali e i vincitori

Nel Padel Maschile Gold si sono imposti Fabio Moscatelli e Luigi Spadoni, davanti a Marco Mazzacane e Alessio Coppola. Nel Padel Misto Gold vittoria per Fabio Moscatelli e Talia Magazzeni su Chiara Conti e Giovanni Catania.

Nel Padel Maschile Silver successo per Francesco Ciucciarelli e Riccardo Ceccarelli, secondi Angelo Cattaneo e Marco Rossetti. Nel Padel Misto Silver primi Carla Savioli e Matteo Picano, seguiti da Emanuele Sabbatini e Federica Massi, che ha sostituito in corso di torneo l’infortunata Martina Tosoni.

Nel torneo “Amici del Tennis” vittoria per Angelo Cattaneo e Marco Rossetti, davanti a Giuseppe Bramucci e Giulio Piccioni.

Una serata di ricordo e condivisione

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti della famiglia Cattaneo – Alessio, Angelo, Federica e Maurizio – e dell’amministrazione comunale, con l’assessore allo sport Sandro Celli e la consigliera comunale Patrizia Giorgini.

Numerosi e sentiti i ringraziamenti agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Il pubblico, affettuoso e partecipe, ha reso speciale una serata non solo di sport, ma soprattutto di memoria e affetto per Roberto Cattaneo.