RONCIGLIONE - Ultimi appuntamenti con l’'Ottobrata, la festa d'autunno organizzata dalla pro loco di Ronciglione nel borgo medievale del paese, iniziata venerdì per concludersi domani. Una manifestazione all'insegna della gastronomia locale con prodotti tipici autunnali, artigianato, musica live, visite guidate, birre artigianali, caldarroste e intrattenimento per i più piccoli. Presso gli stand gastronomici si possono degustare: birre artigianali, vini locali, castagne, caldarroste, nocciole, taglieri, primi piatti stagionali, panini con porchetta, supplì, calzoni, crocchette, pizze fritte, dolci, prodotti a basi di nocciole. Gli ingredienti per un weekend indimenticabile ci sono tutti. Domani, come anticipato all’inizio, sono in programma gli ultimi appuntamenti. Si parte alle 11,30 con l’apertura degli stand gastronomici e di artigianato. Previsti aperitivi e degustazione vini locali e birre artigianali. Dalle ore 11,30, presso il giardino del borgo e per tutta la giornata, animazione per bambini a cura del Pifferaio magico con truccabimbi, palloncini, tiro al barattolo, minibasket e giochi di gruppo per un divertimento assicurato. La partecipazione è gratuita. Alle 12 il pranzo presso gli stand gastronomici; alle 12,30, infine, musica live Ronnie & The midnight ramblers.