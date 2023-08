ORTE - Scatta il countdown per la 52esima edizione dell’Ottava di Sant’Egidio, la blasonata manifestazione in onore del santo patrono, Egidio abate, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, a cura dell’Ente Ottava. La parte “moderna” della festa patronale vedrà come evento clou lo spettacolo: Super Star Show Multitribute Band con Roy Paladini vincitore di Tali e Quali Show 2023 in calendario nella serata di venerdì 1° settembre, preceduto nel pomeriggio dal concerto della banda musicale “Città di Orte”. Dopo lo spettacolo “A tutto Liscio” con Samuele Biribicchi a Terrazza Giardino, si svolgerà l’estrazione di una grande tombola (montepremi 1.750 euro) e lo spettacolo pirotecnico, il tutto nella centralissima piazza della Libertà. Da sabato 2 settembre prenderanno il via le rievocazioni storiche e apriranno le caratteristiche taverne. I preparativi sono già iniziati in tutte e sette le contrade cittadine. In programma, nelle due settimane di eventi, anche incontri culturali, rappresentazioni teatrali, mostre, concorso di pittura, animazioni itineranti, giochi popolari, la gara podistica, il motoraduno e tanto altro ancora, fino a culminare domenica 10 con il tradizionale corteo storico, il Palio degli arcieri per la conquista dell’ambitissimo anello d’argento e gli Sbandieratori delle sette contrade, protagonisti della spettacolare esibizione con giochi e coreografie di bandiere. Infine, in chiusura dei festeggiamenti l’estrazione della “Lotteria de Santo Egidio”.

