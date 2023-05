VETRALLA – È in uscita il nuovo cartellone estivo 2023 dell’associazione concertistica OperaExtravaganza di Vetralla che, ormai da anni, anima con le sue interessanti e originali proposte musicali, il territorio della Tuscia viterbese.

Anche in questa occasione, il programma si presenta ricco e fitto. Apre la stagione, il 3 e 4 giungo, un lungo weekend di iniziative al teatro del Giardino segreto di Vetralla, in rete nazionale con i Parchi e Giardini d’Italia (Apgi); e a seguire, è possibile ascoltare i concerti aperitivo con Cinetic Trio e musica sotto le stelle di eventi lirici e concertistici in varia formazione.

OperaExtravaganza, anche quest’anno, ospiterà il celebre soprano Ines Salazar per la master internazionale di canto lirico, i cui interpreti si esibiranno in un concerto pubblico il 29 luglio; e, come consuetudine, in questi ultimi tempi post covid, l’associazione lancerà una novità compositiva sul filone della public history, il melologo “Otone, il destino di un imperatore”, scritto dalla librettista Monica Sanfilippo e composto dal maestro e direttore musicale Luigi De Filippi, che andrà in scena il 15 luglio al Teatro romano di Ferento, cittadina che ha dato i natali al protagonista.

Il mese di agosto è altrettanto ricco e coinvolgente, con titoli di eccezione, dall’operetta (12 agosto) alla forza drammatica della Cavalleria rusticana di Mascagni (26 agosto).