Al via domani la quarta edizione di “Ombre festival”. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare in alcune vie e piazze del centro storico cittadino. Nel dettaglio, questi i principali. Divieto di sosta con rimozione forzata in via Cavour, nel tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito, dalle 17 alle 24 dei giorni 25, 26, 27 e 28 luglio. Interdizione della circolazione veicolare – tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 20 al 30 luglio, dalle 19 alle 23, in via del Repuzzolo e via Marconi (tratto da piazza dei Caduti fino a piazza Verdi), con esclusione dei residenti dei settori B e C che avranno la facoltà di accedere a largo Marconi da piazza G. Verdi. Gli stessi residenti potranno uscire da tale area di parcheggio esclusivamente da via Marconi, in direzione piazza Verdi. Interdizione della circolazione veicolare – tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 20 al 30 luglio, dalle 19 alle 23 – in via della Sapienza, largo Marconi in direzione di piazza della Repubblica, e via C. Dobici in direzione piazza della Repubblica. Nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 luglio, dalle 19 alle 24, in via Cavour, via Fontanella di Sant’Angelo, via Ascenzi (tratto da piazza dei Caduti a piazza del Plebiscito), in caso di necessità, potrà essere interdetta la circolazione veicolare. Qualora le condizioni viarie e viabili delle zone interessate dalla manifestazione lo dovessero richiedere, nella fascia oraria 19-24 del periodo 20-30 luglio, potrà essere interdetta la circolazione veicolare in tutta l’area compresa dalla ZTL “CS” (Centro Storico) anche ai residenti. Gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale avranno facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze; potranno inoltre disporre deviazioni e ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare che dovessero rendersi necessarie. I provvedimenti riguardanti l’interdizione della sosta e del transito si intendono derogati per alcune categorie, ovvero: veicoli di soccorso, emergenza e polizia, nonché, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale, dei veicoli in uso o a servizio di persone disabili munite di apposito contrassegno, dei medici in visita domiciliare urgente, dei mezzi per il servizio di igiene urbana e dei mezzi degli organizzatori, dei mezzi di trasporto pubblico collettivo e individuale (tpl e taxi), compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale delle zone interessate dai provvedimenti stessi.