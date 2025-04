CIVITA CASTELLANA - Animali, stand dimostrativi, trattori, attività didattiche, merenda e gadget per tutti i 500 bambini partecipanti: si è svolta martedì mattina l’ormai tradizionale La fattoria in piazza, iniziativa organizzata all’anfiteatro Falerii Veteres dal comune in collaborazione con Coldiretti Viterbo, Pro Loco.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 piccoli alunni degli istituti scolastici XXV Aprile, Dante Alighieri, Suore Francescane e Scarabocchiando: i bambini hanno avuto modo di immergersi nel mondo agricolo, visitando l’esposizione di grandi macchine da lavoro e una piccola fattoria dove hanno gustato miele, olio, latte, pane, sculture di pane e ortaggi – tutti alimenti per una sana e gustosa merenda -, oltre ad approfittare dei bellissimi giochi di una volta realizzati nell’area.

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Luca Giampieri e l’assessore al Turismo e Pubblica istruzione Simonetta Coletta; il vicepresidente provinciale di Coldiretti Claudio Pagliaccia; il presidente di Coldiretti locale Emanuele Cavalieri; la responsabile provinciale Coldiretti Donne Cinzia Frezza; il segretario di zona dell’associazione Igino Rita.

«Ho lavorato tantissimo e in prima persona per la realizzazione di questo evento, perché ritengo che sia una straordinaria occasione per i bambini di vivere un’esperienza significativa, a contatto con la natura e con le aziende del nostro territorio che producono prodotti di altissima qualità – afferma l’assessore Coletta -. Ringrazio le insegnanti degli istituti coinvolti che hanno accompagnato i bambini, sono veramente felice di questa così massiccia adesione». «Un ringraziamento speciale va alla Coldiretti, alla Pro loco, alla Protezione civile, alle Popolane della Compagnia degli arcieri, ai volontari che hanno collaborato alla manifestazione e a tutte le tantissime aziende coinvolte – conclude -, che hanno animato la giornata rendendo unica l’esperienza vissuta dai bambini».

