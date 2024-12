CIVITAVECCHIA – «Oggi presentiamo nella sede prestigiosa della Camera dei Deputati la XVI edizione dei Campionati della Cultura e del Talento, concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia che nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani che 16 anni fa deciso di buttare il cuore oltre l’ostacolo e dare il via a questa grande kermesse che ha coinvolto negli anni circa 10mila studenti ogni anno».

Lo ha detto ieri mattina Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Presidente emerito delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla Camera dei Deputati, insieme a Simone Aubry, presidente associazione OCT- Olimpiadi della cultura e del talento e Teresa Ceniccola, vice presidente OCT, che ha ringraziato Enel per il supporto e il sostegno.

«Ringrazio il presidente Simone Aubry e tutto il team che lavora incessantemente per la buona riuscita dell’evento che ha una particolarità – ha ricordato l’onorevole Battilocchio - quella di unire ad aspetti più accademici quelli più legati al talento, alle doti e alle capacità degli studenti. Ringrazio anche le amministrazioni locali che supportano i Campionati della Cultura e del Talento, Enel e Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per il loro importante supporto. Una bella sinergia che, nel tempo, ha portato ad una serie di successi che ci permettono di guardare in prospettiva con entusiasmo e positività».

«Abbiamo deciso di presentare oggi, 25 novembre, la XVI Edizione dei Campionati, perché riteniamo che la cultura – ha aggiunto il presidente Aubry – sia un valore inestimabile e uno strumento di libertà che rende liberi e che deve contribuire ad eliminare qualsiasi forma di violenza. La fase eliminatoria si svolgerà il prossimo 3 dicembre: le squadre composte da 6 studenti saranno chiamate a svolgere una prova di cultura generale nella sede di ogni istituto iscritto al Concorso. Le semifinali nazionali, durante le quali i ragazzi saranno chiamati ad affrontare prove individuali mono-disciplinari, tra cui letteratura, politica, educazione civica, scienze e matematica, arti miste e musicali, si svolgeranno in un’unica giornata, il prossimo 8 marzo 2025, in presenza nelle tre macroaree regionali Nord, Centro e Sud, provincia di Cuneo, Tarquinia e Castellammare di Stabia. Le 40 squadre migliori di Italia accederanno alle finali nella splendida cornice di Tolfa, dal 30 aprile al 3 maggio 2025, dove saranno chiamate a mettere in luce le loro conoscenze ma anche i propri talenti, attraverso un cortometraggio originale e inedito».

«Vogliamo far emergere il talento di ogni singolo studente non solo dal punto di vista delle conoscenze – ha concluso Teresa Ceniccola, vice presidente OCT – ma anche di esprimersi in tutte quelle che sono le forme artistiche, danza, cinema e prove teatrali, un modo per far affermare il proprio talento extra e le proprie passioni».