CIVITAVECCHIA – «Non c’è niente di più vero che recitare. Altro che fiction! Interpretare un personaggio è esattamente essere sé stessi. Perché quel personaggio lo devi capire, imparare a conoscere, confrontartici e infine entrarci dentro per renderlo il più reale possibile. E così facendo si aprono finestre sconosciute o dimenticate di sé stessi, si scoprono i propri limiti, si smussano i lati peggiori del carattere, si vincono le paure».

Inizia così una nota della Blue in the face. Studiare teatro e fare teatro. Sono questi, infatti, i due step che ancora una volta propone la Blue in the face diretta da Enrico Maria Falconi in quella bomboniera che è il Nuovo Sala Gassman di largo Italo Stegher 2 (sotto alla Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi). Uno spazio ideale per intraprendere questa attività perché non esistono barriere. «Il palco – continuano – è un tutt’uno con la platea e gli spettatori sono anche attori che interagiscono con chi è in scena. Si guarda davanti, ma spesso è necessario voltare lo sguardo perché chi recita magari entra da dietro, o si esibisce di lato per poi riguadagnare la profondità e mescolarsi di nuovo con il pubblico. Non ci sono trucchi, non ci sono steccati: tutto ciò che accade è vero e tutti vi partecipano. E’ così da 19 anni, quanti ne ha appena compiuti la Blue in the face. Studiare e fare teatro, si diceva. I corsi, tanti e per tutte le età (dai 4 ai 100 anni), riprendono a ottobre. Chi vuole provare, per capire quanto il teatro aiuta a vivere meglio, può farlo dal 23 settembre in poi, con l’avvio degli Open day al Gassman. In un vero teatro, con un palco, la presenza costante di tecnico luci e audio, con insegnanti qualificati e, novità di quest’anno, anche con istruttori di canto, altrettanto qualificati. Eccoli tutti i docenti: Enrico Maria Falconi, che è anche il direttore artistico del Gassman, Patrizio De Paolis, Sacha Pilara, Simone Luciani, Filippo Granati, Matteo Tusculano, Flavia Pennesi, Martina Crescentini, Chiara Di Zopito. E da quest’anno al gruppo si aggiunge Fabiana Cercaci, sempre più presente nei set del cinema, che curerà il corso di trucco teatrale e cinematografico. Gli allievi vengono divisi per gruppi: i più giovani in base all’età; gli adulti in base alle loro necessità e con la possibilità di scegliersi l’orario più congeniale. E poi ogni settimana spettacoli provenienti da tutta Italia oppure autoprodotti, questi ultimi con l’introduzione graduale dei nuovi corsisti durante l’anno. Studiare e fare teatro – concludono – , dunque. E sì, possiamo dirlo: “Vogliamo proprio te” qui al Gassman. Per le informazioni e per prendere appuntamento per le prove gratuite contatta il numero 328/1224154».

