CIVITAVECCHIA – Avanza l’autunno, cadono le foglie e il Sala Gassman torna come sempre a proporre e produrre teatro. Dopo “Effetto farfalla”, anteprima del 21 settembre, sabato 5 e domenica 6 ottobre, sempre con inizio alle 19, si apre il nuovo cartellone dello spazio diretto da Enrico Maria Falconi che quest’anno si intitola “Intelligenza teatrale”. E il primo spettacolo è di sicuro richiamo per trama e attori impegnati sul palco. Si tratta di “Eros e Thanatos”, un giallo con ampie sfumature ironiche scritto e diretto da Luciano Alberici. Insomma, pathos ma anche sorrisi e divertimento assicurati.

Cambiare casa, soprattutto durante il trasloco di mobili e masserizie, non è il momento più rilassante nella vita di una persona ma, spostato anche l’ultimo scatolone, Angela si chiude la porta alle spalle, pronta a godersi finalmente la sua nuova abitazione. Sarà l’amica Emma, passiva presenza fisica più che prezioso aiuto concreto, che con insistenza cercherà di convincerla a prendersi una pausa “…visto che è giovedì sera, la gente esce e si diverte…” per concludere con un colpo di vita una giornata decisamente impegnativa.Tutto sembra deciso quando un curioso annuncio pubblicato sulla pagina di un quotidiano locale on-line dà il via a una serie di situazioni paradossali, al limite dell’assurdo, all’interno delle quali cinque donne a dir poco originali e stravaganti cercheranno di risolvere il dilemma di “…uno sconosciuto che sta molto male, anzi è morto…”.

Le cinque donne in scena sono Bice Bolla, Antonella Perondi, Lucia Scaggiante, Natascia Cimino e Giovanna Mallamaci. In scena anche un misterioso uomo, interpretato da Filippo Granati.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. I prezzi sono rimasti invariati rispetto agli ultimi anni: 12 euro se si acquista il biglietto fino al giorno prima dello spettacolo, 15 il giorno stesso. Possibile anche abbonarsi a 5 o 10 spettacoli rispettivamente a 50 e 100 euro. Per informazioni telefonare al 328/1224154.