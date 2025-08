Si conferma un successo la rassegna “Notti di mezza estate”, che ha animato anche questo primo fine settimana di agosto il suggestivo cortile di palazzo Doria Pamphilj con un pubblico attento e partecipe.

Venerdì è andata in scena la proiezione di “Ghiaccio”, film apprezzato dalla critica e dal pubblico, alla presenza del regista Alessio De Leonardis. Il dialogo con Claudio De Pasqualis ha svelato al pubblico dettagli e curiosità sulla realizzazione della pellicola, regalando un momento di confronto vivo e coinvolgente. Sabato, invece, è stata la volta di Boomerario, spettacolo letterario-musicale di e con Massimo Roscia, accompagnato da Reazione Sonora e in collaborazione con Acrobazie Letterarie: un’esibizione brillante, ironica e ricca di ritmo, accolta con grande entusiasmo. La rassegna si prepara ora al gran finale del prossimo weekend, con tre nuove serate da non perdere: venerdì 8 agosto è in programma la proiezione del film “Farfallon”, introdotto da Rodolfo Rossi; mentre sabato 9 andrà in scena “Voci da casa Pascoli”, spettacolo ideato da Claudio Giovanardi, che guiderà il pubblico in un viaggio tra vita e poesia di Giovanni Pascoli. Notte di San Lorenzo sotto le stelle, infine, con Stolen Moments, proiezione speciale alla presenza del regista Roberto Gambacorta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA