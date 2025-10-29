CIVITAVECCHIA – Una “chiamata alle arti” da parte di Gino Saladini, come l’ha definita Enrico Maria Falconi, per una serata di emozioni e di riflessioni. Il nuovo sala Gassman, infatti, ospiterà sabato sera, dalle 20 e fino a mezzanotte, la notte bianca per ricordare Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ.

L’ingresso è libero con il pubblico che potrà assistere a performance di vario genere: coinvolti infatti oltre trenta esponenti della cultura cittadina, insieme agli allievi del liceo Scientifico Musicale e quelli del Liceo delle Scienze Umane. «Si potrà entrare liberamente, in qualsiasi orario – ha spiegato Falconi – il personale incaricato spiegherà che tipo di spettacolo è in corso e, nel caso di grande affluenza, si terranno delle lezioni e spiegazioni fuori il teatro e anche sul lungomare». Una serata caratterizzata da una grande vitalità culturale, come ribadito da Saladini, «nel corso della quale verrà celebrato il grande Pasolini, sotto ogni punto di vista, anche attraverso una lettura critica del personaggio umano. Non lasceremo nulla di inesplorato». «Una serata a 360 gradi – ha aggiunto il presidente onorario della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco – ricordando quel Pasolini che ha trascorso anche tanto tempo a Civitavecchia. Interessante poi il coinvolgimento delle scuole, per avvicinare sempre più i ragazzi alla cultura». «Un dovere celebrare Pasolini – ha concluso il presidente Gaetano Starace – e come Fondazione non potevamo non sostenere questa iniziativa: una missione importante, anche e soprattutto per i giovani».