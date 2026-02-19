CERVETERI - Una serata di musica straordinaria e di rinnovato impegno a sostegno della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. A Cerveteri torna “Note per la Ricerca” con un appuntamento speciale: venerdì 27 febbraio alle 21 nei locali di Sala Ruspoli, ad esibirsi il duo Scalone – Pagano, un raffinato ed elegante duo sassofono e pianoforte. Il concerto è ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà da oltre mezzo secolo in prima linea per le persone affette da sclerosi multipla, una malattia che ad oggi non ha ancora una cura. Ad organizzare il concerto, la consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, anche storica volontaria di Aism. Un sublime omaggio al sax quello che andrà in scena, con un repertorio classico e contemporaneo dedicato allo strumento ideato da Adolphe Sax. «Una serata dal grande spessore artistico, con due musicisti d’eccezione che coniugherà qualità e un nuovo importante momento di sensibilizzazione sulla ricerca scientifica e sul mondo di Aism, realtà ben consolidata a Cerveteri verso la quale la cittadinanza risponde sempre in maniera molto importante – ha detto Prosperi – i maestri Alessandro Scalone e Susanna Pagano ci offriranno uno spettacolo davvero ricco di emozioni e di forte intensità: delizia per tutti gli appassionati del sax e della musica classica in generale, ma anche una nuova opportunità per sostenere le attività di medicina e ricerca, che anche grazie ad iniziative come queste, sta facendo importanti e concreti passi in avanti».

«Nell’invitare la cittadinanza al concerto – ha concluso la consigliera Prosperi – ci tengo a ringraziare di vero cuore i maestri Scalone e Pagano per aver messo a disposizione della città e della Ricerca la propria arte e il proprio amore per la musica».

Alessandro Scalone, primo Saxofono contralto nella Banda dell’Esercito italiano, si diploma con lode al conservatorio di Santa Cecilia di Roma nel 2016 sotto la guida del M° Enzo Filippetti e nel 2019, completa il biennio specialistico in Saxofono laureandosi con votazione di 110 e Lode e menzione d’onore. Numerose le sue esibizioni da solista con Orchestre di fiati: tra le tante, quelle al World Music Contest di Kerkrade e quelle con il Parco della Musica Contemporanea Ensemble.

Susanna Pagano si è diplomata nel 1998 sotto la guida del Maestro Giampiero Semeraro al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia col massimo dei voti e la lode. Ha frequentato il biennio specialistico di secondo livello di Pianoforte sotto la guida del Maestro Daniel Rivera presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Mascagni” di Livorno, laureandosi nel 2008 con il massimo dei voti, lode e menzione.

Svolge numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e orchestrali, esibendosi in importanti sale e manifestazioni in Italia e all’estero. Ha collaborato come accompagnatore pianistico con i Conservatori di La Spezia, Livorno, Firenze, Siena, Roma, Milano e Torino e in occasione di Concorsi e di Masterclass di rilievo internazionale. Dal 2011 ha collaborato con la Scuola di Musica di Fiesole, l’Orchestra Giovanile Italiana e con l’Ort.

