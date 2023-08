La settima edizione di “Note di luppolo” si è conclusa dopo tre giorni intensi di musica, divertimento e buon cibo nella piazza del San Martino al Cimino.

Gli Easy Deasy e i Dark Side Of The Moon hanno dato spettacolo sul palco, passando il testimone agli eccezionali Finley che hanno entusiasmato e infiammato il pubblico con la loro esibizione.

«Gli appassionati di musica - fanno sapere da una soddisfatta Pro loco - hanno ballato fino a notte fonda anche grazie ai coinvolgenti Dj-set curati da Matteo Milioni e Gabriele Baggiani, che hanno reso le serate indimenticabili. Tra i momenti culminanti delle serate, l’assaggio dell’eccellente finger food proposto dai vari stand presenti è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti. La cucina sapiente e gustosa ha saputo abbinare perfettamente le pietanze con la vasta selezione di birre artigianali provenienti da diverse regioni italiane, regalando un’esperienza culinaria memorabile. Il bilancio della festa “Note di luppolo” 2023 è estremamente positivo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, attirando oltre 7000 visitatori che hanno contribuito a riempire al completo gli hotel, i bed and breakfast e tutte le strutture ricettive durante i tre giorni dell’evento. I ristoranti, i bar e i servizi vari hanno soddisfatto le esigenze dei partecipanti, rendendo felici sia gli abitanti del Principato che i visitatori. Siamo fieri di aver raggiunto il nostro traguardo più importante, come Pro loco, quello di aver promosso e valorizzato il territorio e i prodotti locali, consolidando un forte senso di appartenenza alla nostra comunità. Ringraziamo tutte le strutture, i volontari e gli abitanti di san Martino al Cimino per il loro prezioso contributo e la partecipazione che ha reso possibile il successo di questa edizione».

«Questo successo non sarebbe stato possibile senza l’instancabile contributo delle vecchie Pro loco, ma anche della nuova, e del nostro straordinario team di organizzatori: Elisa Turchetti, Stefano Chiarabini, Laura Presutti, Giovanni Falappa, Fabio Falappa, Alessio Fapperdue, Simone Pierini, Diego Asr Turchetti, Danilo Baldini, Eleonora delle Monache, Manuele Camilli, Alessia Bastianelli, Mario Bastianelli. Il loro impegno e dedizione hanno reso ogni dettaglio della festa perfetto, regalando un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. Concludiamo con grande entusiasmo e già iniziamo a progettare l’ottava edizione della festa “Note di luppolo”, con l’obiettivo di rendere ancora più coinvolgente e indimenticabile questa festa che celebra la musica, la birra, il cibo e la gioia di vivere. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui prossimi eventi, vi invitiamo a seguire i nostri canali social e il sito ufficiale. Grazie a tutti per aver reso “Note di luppolo” un’esperienza unica e ci auguriamo di vedervi numerosi anche l’anno prossimo», concludono dalla Pro loco.

