CIVITAVECCHIA – C’è anche la giovane ballerina civitavecchiese Asya Schiavo nel cast di “Neverland” musical in scena stasera e domani al teatro Olimpico di Roma.

Asya Schiavo, seconda da sinistra con il braccio alzato

La venticinquenne, immersa nella danza dall’età di 6 anni, a 14 ha iniziato a studiare con il maestro Andre de la Roche, lavorando anche al teatro del Torrino con Luca Pizzurro, e vincendo nel 2019 una borsa di studio per Los Angeles. Video musicali, partecipazioni a programmi televisivi, impegno in alcune scuole di danza del territorio, tra cui la Obelix Danza Academy di Simonetta Travagliati a Santa Marinella e oggi impegnata nella tournée di “Neverland”, con il regista Roberto Ciufoli.



Il musical porta in scena la storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, in una nuova, incantevole versione teatrale, con musiche originali per tutta la famiglia. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato generazioni di ragazzi e non, “Neverland – l’Isola che non c’è”, non è solo un semplice musical, ma un vero e proprio sogno in grado di far vivere al pubblico un’avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati.