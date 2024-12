LADISPOLI - Tutto pronto per la settima edizione di "Nati per leggere ... al mare", letture a bassa voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni. Gli appuntamenti, organizzati dalla biblioteca comunale "Peppino Impastato", si terranno tutti i giovedì dal 18 luglio al 29 agosto alle 10 allo stabilimento Columbia in via Regina Elena 27 che, anche quest'anno, riserverà la sua "piazzetta" per assistere comodi e all'ombra a questi appuntamenti. Gli incontri, come sempre, nascono da un'idea di Loredana Simonetti, affiancata da alcuni componenti del gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli, che ormai tutti conoscono per le bellissime iniziative realizzate nel nostro territorio. Saranno raccontate tante storie e di tipo diverso: fiabe, filastrocche, racconti divertenti e di paura e....tanto tanto altro! Tema delle letture del primo incontro in programma il 18 luglio: "Obiettivo stellare".

