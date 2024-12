ACQUAPENDENTE - Il comune presenta il programma “Natale ad Acquapendente”, con numerose iniziative per le feste natalizie, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Si parte dall’8 dicembre 2023. La mattina si terrà regolarmente il consueto mercato settimanale del venerdì. Al pomeriggio, dalle ore 16, ecco i mercatini di artigianato artistico in Piazza Girolamo Fabrizio accompagnati da proiezioni e laser show sulla facciata del palazzo comunale. Quindi l’accensione dell’albero di Natale e il concerto (ore 17.00) del coro White Christmas Gospel. Sempre nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Francesco, la meditazione musicale a cura del coro della Cappella Musicale della Basilica del Santo Sepolcro. Domenica 10 dicembre, sempre in piazza Girolamo Fabrizio, ecco un appuntamento dedicato alla magia delle favole Disney, con il musical “Se puoi sognarlo puoi farlo” (ore 16.30). La Chiesa di San Francesco ospita alle ore 17.30 “Cantantibus Organis. La musica sacra ad Acquapendente”, a cura dell’architetto Renzo Chiovelli e della Cappella musicale della Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro. Non mancano le attrazioni per i più piccoli: la casa di Babbo Natale gonfiabile, la giostrina e artisti di strada animeranno il pomeriggio di domenica 17 dicembre, dalle ore 16.00 nella piazza principale, dove si terrà inoltre la premiazione del concorso di Natale promosso dal Consiglio dei Giovani. Alle 16.30 arriva Babbo Natale, con Babbo Bud e in collaborazione con Il Regno di Babbo Natale. Alle 17.30 esibizione della banda di Acquapendente. Grande attesa per la seconda edizione del Capodanno in Piazza Girolamo Fabrizio, promosso dalla Pro Loco di Acquapendente, in collaborazione con il Comune e il Consiglio dei Giovani, con dj set per attendere l’arrivo della mezzanotte e trascorrere insieme le prime ore del 2024. Le iniziative previste per l’Epifania concludono il cartellone degli eventi: il 5 gennaio il Concerto dell’Epifania, promosso dai Cavalieri di Sant’Ermete, presso la Chiesa di San Francesco (ore 17.30) e il 6 gennaio dalle 16.30 la discesa della Befana dal Palazzo Comunale, accompagnata dal suono di una street band. Piazza Girolamo Fabrizio, in tutte le date indicate, continuerà a essere interessata dai mercatini e dalle proiezioni, che renderanno l’atmosfera ancor più magica. Non mancano gli appuntamenti presso la Biblioteca Comunale con “Aspettando il Natale… in Biblioteca”, tre appuntamenti pomeridiani con laboratori creativi per tutti i bambini, un’iniziativa organizzata in collaborazione con le operatrici del Camp Teatro Boni e in programma il 29 novembre, il 14 dicembre e il 21 dicembre dalle 18 alle 19 (prenotazioni obbligatorie al numero 334.3723901). Al teatro Boni, inoltre, la programmazione ordinaria della stagione sarà affiancata dal Concerto di Natale della Junior Band, previsto per le ore 21 del per il 19 dicembre e dal Concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica il 26 dicembre alle 17.30. Anche le frazioni di Torre Alfina e Trevinano saranno animate da concerti, spettacoli e animazione nei giorni delle festività natalizie. Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma possibile seguire la pagina Facebook del Comune di Acquapendente.

