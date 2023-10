CIVITAVECCHIA – Natale a New York per tre giovani allievi del Ballet Center. Il 17enne Lorenzo Rubulotta, la 19enne Giulia Maccarini e la 16enne Giulia Palombo potranno infatti volare negli Usa grazie al loro talento, dimostrato sabato scorso nel corso delle audizioni presso la Honey Dance Studio, a Roma. In palio borse di studio da 1000 euro per gli allievi. Ed il Ballet Center ne porta a casa ben tre, grazie all’impegno e alla passione dei tre giovani, diretti dall’insegnante Maria Luisa Rubulotta che avranno ora la possibilità di studiare nelle migliori scuole di danza di New York nelle due settimane durante le festività natalizie. «I ragazzi si sono presentati a quella che è stata la loro prima audizione – ha spiegato Rubulotta – il livello era altissimo, il mio consiglio è stato quello di mettersi alla prova, confrontarsi con un ambito professionale che potrebbe, un domani, essere il loro mondo; e questo senza ambizioni particolari, ma con lo spirito giusto, quello di vivere un’esperienza importante, con la consapevolezza del lavoro fatto in questi anni ma anche con la coscienza di confrontarsi con realtà di livello dove il confronto diventa lo stimolo per migliorare». Ad esibirsi, in effetti, sono stati ragazzi formati in scuole professionali, in Italia ma anche all’estero: tutti già partivano da una buona base classica. I tre civitavecchiesi hanno quindi superato tre prove: modern, contemporaneo ed improvvisazione, conquistando il pass per New York. «Già questa è davvero una bella soddisfazione, non se lo aspettavano neanche loro – ha aggiunto l’insegnante del Ballet Center – ho consigliato loro di provare, quasi come uno “shock terapeutico” per farli iniziare subito con un confronto di livello, far capire cosa li potrebbe attendere in un futuro non troppo lontano, quale è il livello e con chi dovranno relazionarsi e confrontarsi. Il risultato è stato davvero eccezionale. Bisogna crederci sempre: il buon lavoro, l’impegno, la disciplina e l’umiltà vincono sempre».

