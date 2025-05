Laboratori per bambini, gare di cosplay, intrattenimenti itineranti musicali e a tema medievale, stand di vendita dedicati alla cultura pop e fantasy, scenografie che ricreano set delle serie fantasy più iconiche dove farsi fotografare… Questo e molto altro nel programma della tre giorni di Tuscia Fantasy. Manifestazione che, dal 16 al 18 maggio, si snoda in centro partendo da piazza San Sisto fino a piazza San Lorenzo. Ogni piazza sarà allestita con un tema diverso: dal Trono di spade alla casa degli Hobbit. Nel più puro spirito fantasy, tanto colore e una nutrita lista di eventi.

«Un weekend che dà la possibilità di coccolare il nostro bambino interiore, diventando altro dal noi quotidiano». Alfonso Antoniozzi, assessore alla Cultura nonché fan di Harry Potter, fornisce così la cifra di questa nuova iniziativa che arricchisce il maggio viterbese. «Un programma corposo per essere una prima edizione» commenta ringraziando Joywood e Alternative Store che hanno organizzato la tre giorni, in collaborazione con il Comune e il supporto della Camera di commercio e “Assaggi - il salone internazionale del food”. Per poi evidenziare l'importante messaggio del lavorare in sinergia «sia tra enti che con la città» perché «è questa la rivoluzione culturale che serve per arrivare a dama con il progetto della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura». E «Viterbo medievale è il sito perfetto per il Tuscia fantasy» gli fa eco Katia Scardozzi, assessore alla Promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, auspicando tante future edizioni del festival. Un evento che per la consigliera delegata Alessandra Purchiaroni «non è solo intrattenimento ma anche occasione di diffusione di cultura e valori positivi». Agli organizzatori il compito di illustrare, in maniera succinta vista la ricca programmazione, la manifestazione. Giampiero Pacini, nel suo costume di cavaliere medievale fantasy, nella vita di tutti i giorni è un vigile del fuoco. A lui si deve l’allestimento di Pompieropoli in piazza San Sisto: un percorso per bambini gestito dai pompieri, con tanto di attestato finale. E della postazione fotografica con vari supereroi.

«Un festival immersivo. Un nuovo tipo di evento diverso dal solito Comix» spiega Aurora Marzetti che, dopo aver illustrato le varie iniziative che avranno luogo nelle diverse piazze, segnala la cena medievale che si terrà sabato 17 nelle scuderie di Palazzo dei Papi. E a proposito di cibo, illustra anche la manifestazione “Assaggi” che si tiene in contemporanea. Che, oltre alle degustazioni, mette in palio un weekend enogastronomico per due persone con il Passaporto del gusto. Ai visitatori basterà munirsi del passaporto a inizio percorso, su cui dovranno essere apposto i timbri nelle diverse piazze. Al termine della visita dovrà essere riconsegnato per l’estrazione finale di domenica 18 maggio. «Il nostro sogno è far diventare il Tuscia Fantasy un evento fisso e importante del centro Italia» rivela Barbara Primi che poi ringrazia «tutti i commercianti che anche con un piccolo contributo ci hanno aiutato». In campo anche Laura Leo che, oltre a presentare la serata di sabato - con inizio alle 15.30 - porterà sul palco anche gli artisti della sua scuola di canto e teatro con musiche e canzoni adatte al contesto fantasy.

«Nasce una nuova iniziativa, una nuova progettualità e su input degli operatori culturali e commerciali» sottolinea la sindaca Chiara Frontini. «Una nuova realtà che si crea e lo si fa in un’ottica di sinergia e di responsabilità. Non è solo avanzare richieste ma ci si mette in gioco per costruire, con un approccio condiviso, e risolvere le criticità del centro storico» rimarca la prima cittadina che poi plaude a questo metodo di lavoro che «se non ci facciamo distrarre, porterà risultati».

Apertura ufficiale del Tuscia Fantasy e di “Assaggi” venerdì 16 maggio, alle 18,30 in piazza San Lorenzo.

Ulteriori informazioni sugli eventi del festival sulla pagina social di Tuscia Fantasy, nella sezione dedicata sul sito del comune di Viterbo e sui canali istituzionali di Palazzo dei Priori.