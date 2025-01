CARBOGNANO - Costituito il Comitato per la Giornata del Giubileo della Famiglia del giorno 1° giugno 2025.

L’11 gennaio, il 22 marzo ed il 24 maggio, una serie di incontri di riflessione a Nepi a cura della diocesi di Civita Castellana. Caposaldo di affettività e centralità sociale. A darne notizia sono i fondatori del comitato, ovvero gli amministratori locali Rossano Baldinelli, Marco Caccia, Daniela Gemini, e Marco Palma, relazioni istituzionali.

«Se il tema principale resta il percorso - spiegano - la modalità con la quale si affronta tutto questo è rappresentata dall’attività sinodale che viene interpretata attraverso la pastorale. Messa così in termini di comunicazione può rappresentare un ostacolo ma se parliamo di famiglia non possiamo non soffermarci sulla sua trasformazione nei decenni, fino a questa era, che apparentemente dovrebbe essere rappresentata come l’epoca della comunicazione». «In realtà - proseguono - viviamo il momento delle solitudini, delle difficoltà, delle insidie, delle violenze di diversa natura e delle difficoltà date dalla trasformazione della stessa società e nell’incertezze date rispetto al presente ed al futuro. Il passaggio dalla famiglia cosiddetto “patriarcale” (svuotata dal significato sociale e politico recentemente attribuitole nel variegato dibattito sul tema) dove il sostentamento ed i bisogni venivano trovati all’interno del medesimo nucleo (prevalentemente nella società agricola) si è passati a quella nucleare che ha trovato al suo esterno le risorse economiche per il proprio “sviluppo” c’è stata la prima “frattura”». «Successivamente, prevalendo l’individualismo, la società è lentamente scivolata verso forme di chiusura di diversa natura con una decadenza progressiva dei rapporti interpersonali e con una elevata precarietà del rapporto di fiducia. Anche le condizioni della precarietà del lavoro hanno comportato un pesante stato di crisi da parte dei nuclei familiari in particolari quadranti industriali con una impossibilità a concretizzare le proprie aspettative con una conseguente diminuzione delle libertà. Oggi siamo chiamati a redigere, oltre alla rotta ed al porto sicuro passando per le tempeste che altro non sono che il “…vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà”, un vero e proprio piano regolatore sociale per le famiglie che, attraverso tappe come la prima delle tre del prossimo 11 gennaio a Nepi organizzata dalla diocesi di Civita Castellana -ufficio per la pastorale della famiglia e l’operato dei molti delegati all’opera, darà il suo contributo alla Giornata del Giubileo per le famiglie del 1 giugno 2025 prossimo.

Una storia di rapporti, di difficoltà diffuse, di relazioni da riempire ogni giorno che segnano se non recuperate, il declino di una cultura, quella occidentale, messa sotto pressioni da diversi fattori e destinata alle esclusioni se non recupereremo per tempo tutto ciò che il passato ha tentato di insegnare». «Una continuità necessaria sulla stregua delle parole di Don Luigi Maria Epicoco che nel suo libro la Scelta di Enea e nella testimonianza valoriale della famiglia la proietta nella sua esistenza strategica quale strumento e lente di ingrandimento rispetto alla ricerca della realtà e della via che “Scarseggia di speranza e ha bisogno di guardare e di credere nella primavera in attesa sotto la neve dell’inverno che stiamo vivendo”. Per dare sostengono a questa iniziativa e per diffonderla sotto il profilo partecipativo, iniziativa che ci è stata comunicata da don Francesco parroco di Carbognano, abbiamo deciso di creare un punto di incontro presso la sede di via San Filippo, per sostenere le Giornate organizzate dalla diocesi e che culmineranno nella Giornata Giubilare dedicata alla famiglia ed alla vita, alla sede della realtà civica Insieme per Carbognano un comitato per la Famiglia così da avviare una serie di attività a supporto per l’intero anno giubilare», concludono i fondatori del comitato.

