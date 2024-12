CIVITAVECCHIA – L'Orchestra Napoliopera incanta il Teatro Traiano di Civitavecchia nella serata a favore di Assproha Odv di venerdì 18 ottobre scorso. Una platea sold out insieme agli altri spettatori in galleria è stata coinvolta in un percorso musicale dai componenti originali dell'Orchestra Italiana del Maestro Renzo Arbore: Gianni Conte, Massimo Volpe, Michele Montefusco, Massimo Cecchetti, Salvatore Esposito, Peppe Sannino, Roberto Ciscognetti hanno dato vita ad una performance superlativa.

Numerosi gli applausi a scena aperta. Si è passati dalle tammuriate ai classici della canzone napoletana, ai medley dedicati fino alle immancabili e irrinunciabili tarantelle che hanno chiuso con bis richiestissimo il concerto.

Ospiti della serata presentata da Nicoletta Scirè la danzatrice solista Elisabetta Senni e la Dance For Fly di Desiree Benevieri.

Organizzazione Il Mosaico Un Popolo di Artisti per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

«Si ringrazia l'Amministrazione Comunale, la Fondazione Cariciv, la Molinari Italia e Limoncello di Capri, tutte le aziende e gli enti, lo staff e i volontari – ha spiegato Castello - che hanno sostenuto fattivamente alla realizzazione di questo splendido spettacolo delle tradizioni popolari e storiche napoletane rivisitate da grandi musicisti, voce e cori. La cifra raccolta per Assproha Odv guidata da Cristian Cropani è stata di circa tremila euro, con grande soddisfazione degli organizzatori a testimonianza della bontà di questa manifestazione che dura da 23 anni».