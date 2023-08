Al via il secondo appuntamento da non perdere in piazza del Plebiscito con il “MyWay in Tour”.

Dopo la prima bellissima e affollatissima serata svoltasi il 14 luglio con “I Loschi Individui e Dj Red”, il MyWay events torna domani sera per il second dei tre eventi in programma all’ombra di Palazzo dei Priori (l’ultima serata è in programma per venerdì 11 agosto con l’appuntamento “Disco sotto le Stelle”), con un altro mix musicale di sicuro interesse.

Compito di iniziare la serata, che partirà dalle 22, i Magic Rhapsody, strepitosa cover band degli intramontabili Queen. La serata continuerà con il dj set, ma questa volta MyWay ha deciso di rendere la serata veramente particolare: sarà infatti dj Ennio G. a dirigere il MyWay Disco Time con lo Special Tribute to Gigi D’Agostino, inimitabile artista italiano. Altro mix musicale, quello scelto dal MyWay events, adatto a tutte le fasce di età, che sicuramente infiammerà tutti i presenti. Non resta quindi che augurare buon divertimento domani sera dalle ore 22 in piazza del Comune «per divertirci insieme con il MyWay in un “Sogno di una Notte d’Estate”», anticipano dallo staff organizzativo, che non sbaglia un colpo.