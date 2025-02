CIVITAVECCHIA – Andrea Morachioli non si ferma più. Il presentatore, programmatore e autore sta viaggiando su un doppio binario e non è certo intenzionato a fermarsi, spinto dalla forza motrice di una passione inesauribile. Da un lato c’è il suo podcast “Coffee break” che nella sua prima stagione ha superato i 5 milioni di visualizzazioni in 6 mesi e con la seconda «punta a battere questo record personale», ha spiegato Morachioli. E tra gli ospiti ci sono personalità come Rocco Siffredi o doppiatori come Maurizio Merluzzo e molti altri. In uno degli episodi ci sarà anche il cantante Valerio Scanu.

Ma c’è anche il progetto che sta andando avanti parallelamente e che stanno portato avanti Alexander Hidalgo, Andrei Balan, Andrea Morachioli e Damiano Corini che è il social network tutto dedicato alla musica: MuseMe. «L’idea - ha spiegato Morachioli - era di creare un qualcosa calibrato sui bisogni degli ascoltatori e il progetto si è sviluppato proprio partendo da questo punto».

Come si legge sul sito, infatti, MusMe è il ponte dove «la musica e la tecnologia si incontrano, offrendoti un'esperienza senza pari. Immagina un luogo dove ogni nota suona la tua storia, e ogni canzone connette mondi». Attualmente il social della musica ha 5mila utenti ma l’obiettivo è di creare sempre più collaborazioni mirate come ad esempio l’evento di “ascolto” su Ultimo che ha collezionato 17mila brani ascoltati in sole 72 ore. «È un progetto che portiamo avanti nel tempo libero - ha continuato Morachioli - ma quello che ci spinge è la passione, ci raduniamo, parliamo e sforniamo idee e per questo, nonostante tutto, non ci pesa». Sempre più eventi unici, come quello con TicketToo, e collaborazioni per lanciare il social che in pochi mesi sta raccogliendo migliaia di ascoltatori.

