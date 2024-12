CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione l’evento “L’atelier apre le sue porte”, tenutosi a Palazzo Podestà, che ha visto protagonista la stilista locale Giorgia Cicatello. Durante la giornata di inaugurazione e la sfilata, Cicatello ha presentato la sua nuova collezione, frutto di una collaborazione unica con il 3D artist Alberto Monachini (3Dberto) che ha realizzato alcuni pezzi esclusivi di design grazie all’uso della tecnologia della stampa 3D. La collezione, ispirata all’ikebana giapponese, si distingue per il suo equilibrio di forme semplici e sofisticate. Gli accessori, tra cui porta rossetti charm e fermagli per capelli, richiamano il design minimalista tipico della stilista, ma con un tocco innovativo dato dall’integrazione della stampa 3D. 3DBerto ha creato alcuni dei pezzi utilizzando il PLA, un polimero vegetale sostenibile, con il supporto della realtà aumentata, riuscendo a unire estetica, tecnologia e sostenibilità in un solo prodotto. La collezione sarà disponibile in esclusiva dal 13 al 15 dicembre presso la Maison della designer, dove i visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino i nuovi pezzi e incontrare la stilista in un’atmosfera accogliente.

