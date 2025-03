L’editorialista di Repubblica e scrittore Massimo Lugli e l’ex dirigente di polizia, Antonio Del Greco, oggi a Viterbo per la rassegna letteraria “Il Salotto delle 6”. L’evento, ideato da Pasquale Bottone che ne è anche il direttore artistico, ha preso il via ieri con Marco Minicangeli e Fabio Giovannini e le “Cronache urbane di disagio e follia, il neo noir alla riscossa”, e ha registrato un’ottima affluenza di pubblico.

Massimo Lugli e Antonio Del Greco oggi si confronteranno sui Misteri italiani negli anni di piombo.

L’appuntamento è per le 18 presso la libreria Etruria.

Il Salotto delle 6, che compie quest’anno vent’anni di vita, è dedicato per questa edizione al giornalista Aldo Musci.