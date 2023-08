CIVITAVECCHIA – Sarà la Cittadella della Musica ad ospitare domani sera Miss Roma, tappa civitavecchiese delle selezioni per l’84° concorso nazionale Miss Italia. La serata si sarebbe inizialmente dovuta svolgere a Porta Livorno ma, considerata l’allerta meteo anche per domani, legata soprattutto alle raffiche di vento, è stata spostata alla Cittadella. Tra le venti concorrenti in gara anche la 22enne civitavecchiese Ludovica Mancarella (la ragazza che in foto scatta il selfie ndr): chi si aggiudicherà la fascia di Miss Roma accederà alle prefinali nazionali, dove giungeranno circa 200 ragazze da tutta Italia. Solo 40 di esse, però, due per ogni regione, accederanno alla finalissima nazionale, ovvero le 20 titolate con la fascia della regione e altrettante scelte direttamente dalla giuria.