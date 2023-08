CIVITAVECCHIA - È la bellissima Delia Valentini la Miss Elegance di Civitavecchia dell'edizione 2023; oltre a lei sono state assegnate altre fasce. Miss Stampa pari merito: Valentina Puccetti e Azzurra Caponi; Miss Bikini Martina Massa; Miss Fortino (seconda classificata) Sara Ruocco. Lunedí sera, nella meravigliosa cornice della Cittadella della Musica, si è svolta la 18^ edizione di Miss Civitavecchia Elegance, una meravigliosa kermesse di arte, musica, spettacolo e bellezza organizzata come sempre alla perfezione da Gloria Salipante Civitavecchia. Dodici le ragazze che si sono contese il titolo; la vincitrice Delia Valentini, Martina Massi, Valentina Puccetti, Azzurra Caponi, Sara Ruocco, Marica Ortenzi, Roberta Petito, Theodora Huma, Sara Zeno, Alessandra Valenza, Valentina Uzzo, Aurora Adriani. A Delia Valentini, oltre al titolo di Miss Civitavecchia Elegance che porterà per tutto l'anno e alla corona che le ha messo in testa la Miss Civitavecchia Elegance uscente Sara Bonini è stato dato anche un gioiello di "Creazione Matilde Bijoux"; vincendo il titolo Delia Valentini accede alla Finale di “Miss Parade”; tutte e cinque le ragazze che hanno ottenuto la fascia potranno partecipare anche alle selezioni per “La più bella d’Italia 2023”. A rendere più belle le ragazze ci hanno pensato le parrucchiere Mary e Alessandra che hanno creato acconciature artististiche meravigliose; make up artist dibtutte le ragazze Aurora Fracassa e Francesca Accardi; Stella Foti ha invece curato il trucco di Gloria.

Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica Le foto della vincitrice del concorso e della serata alla Cittadella della Musica

La Salipante, come ogni anno, è riuscita a creare un bellissimo spettacolo completo e piacevole che ha richiamato moltissimo pubblico. Encomiabile la Salipante per la passione e la dedizione che ci mette e perché con la sua serata moltissime realtà del territorio anche quest'anno hanno potuto esprimere la loro arte. Fotografo della serata Majdi Ahed Manzelgi. Fin dalla prima edizione quindi, anche lunedì a presentare la serata è stato Angelo Martini. In giuria giornalisti, conduttori e conduttrici televisivi e radiofonici, esperti di moda, di spettacolo e di cinema. Particolarmente emozionanti sono state le quattro uscite in passerella delle aspiranti Miss: prima in bellissimi costumi da mare ispirati agli anni ’70 e ’80; poi con meravigliosa lingerie per la notte e poi a far sognare tutti e a far sognare tutte le donne di ogni età presenti alla serata sono stati gli abiti di Alta Moda e da sposa creati dalla bravissima stilista locale Giorgia Cicatello. Il tema della magica serata è stato "Tema notte stellata". In platea erano presenti il sindaco Ernesto Tedesco, le assessore Simona Galizia e Deborah Zacchei (per la lo bellezza potevano entrambe sfilare), i consiglieri Antonio Marino e Vincenzo Palombo.

La serata è iniziata con molta commozione: sul manifesto schermo sono passati i video di Gabriella Bianchi, mamma di Gloria e donna intelligente e di grande bellezza e spessore culturale. La Bianchi voleva che questo concorso premiare non solo la bellezza della donna ma voleva esaltare la "donna portatrice di eleganza e valori". Sul palco, all'inizio e tra un'uscita e l'altra, è stata Gloria Salipante bellissima e con un'eleganza innata e un bellissimo portamento: proprio lei da anni conduce una scuola di portamento da cui hanno spiccato il volo molte modelle e fotomodelle. Durante la serata sinsono alternati momenti di danza e di canto: scuola di danza Asd Planet Dance di Francesca Feoli, la scuola dinDanza di Caterina Lunati, la Sweet Faces di Emanuela Cecconello e Josè Antonio Carrasco, scuola di Danza Ptv di Bracciano. Per il canto dono stati ospiti Ester Maria Grirnti, una straordinaria iovane e talentuosa cantautrice civitavecchiese che sta avendo molto successo: la Grienti ha cantato in modo magistrale il suo inedito scritto da lei: "Rubinetto". A seguire hanno fatto ballare il pubblico il duo composto da Arianna Lavacchielli e Rahimi con la canzone dai ritmi Latini "Alma".

Emozionante la bravissima Laura Carabetta che ha estasiato con "My immortal" di Evanescence. Poi è starà la volta della cubana Gladys Princess che ha cantato "Toccami". L'ultimo ospite è stato Umberto Canino El Centurion con il brano Salomè: durante il loro brano c'è stata l'esibizione di una danzatrice del ventre.

"Ringrazio di cuore il grande e mitico presentatore Angelo Martini e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell'evento a partire dallo staff, in particolare le stupende acconciature che hanno realizzato con grande professionalità Mary e Alessandra Alessandra Aprile, Martina Sorbo,e le sue assistenti; le Makeup artist Stella Foti per il meraviglioso trucco che ogni anno mi dona, Francesca Accardo, Aurora Fracassa per il bellissimo e magico trucco di tutte le modelle; la stilista con le sue splendide e originali creazioni Giorgia Cicatello; grazie a Matilde Pompameo per i suoi incantevoli gioielli; tutti gli ospiti; la Planet dance di Francesca Feoli bravissima e talentuosa; grazie alla professionalità di Caterina Lunati Balletto di Civitavecchia; alla bravissima Emanuela Cecconello hip hop: i suoi ragazzi tutti straordinari; Andrea Modica e Letizia Pirisi Pyt dance; alle stupende voci di Ester Maria Grienti e Arianna Lavacchielli, El Centurion, Gladys Princess, Laura Carabetta; alla giuria presente Isabella Poli, Maria-Luisa Lo Monte (presidente di giuria), Nicoletta Morici, Piero Pacchiarotti, Sonia Signoracci, Corrado Stramaglia, Enrico Brunello, Alessandra Fattoruso, Romina Mosconi, Maria Letizia La Noce, Matteo Ceccacci, Johanna Valdez, Sara Fresi, Pietro Cozzolino; grazie all'amministrazione comunale al sindaco Ernesto Tedesco, alle assessore alla Cultura e Istruzion Simona Galizia, ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, ai consiglieri Massimo Boschini e Pasquale Marino; a tutte le modelle professioniste e a tutte le Miss che hanno partecipato; grazie alle modelle storiche e professionali che hanno saputo indossare e volorizzare al meglio gli abiti con eleganza: Lina Montanaro, Alessia De Paolis, Roberto Petito, Martina Massi, Alessandra Valenza, Valentina Puccetti, Sofia Bonini, Delia Valentini, Aurora Fracassa, Aurora Adriani, Sara Zeno, Azzurra Caponi e a Valentina Uzzo. Un grazie speciale al fotografo Majdi Ahed Manzelgi; ad Andrea Marchi per il video; ai tecnici di trc, a tutti gli sponsor che hanno permesso la riuscita dell'evento. Grazie a Massimo Peroni organizzatore del Cartellone della Cittadella; a Giulio Castello; a mio fratello Nicola Salipante che mi aiuta tutti gli anni come direttore di scena; a mio marito Giuseppe e al mio papà Cosimo Ivo Salipante; a Monia Marchi e al grande Filippo Soracco. Ringrazio tutto il pubblico che ogni anno è presente e che apprezza il mio spettacolo L'ultimo grazie è alla mia mamma che mi ha guidato in questo mio fantastico percorso".

©RIPRODUZIONE RISERVATA