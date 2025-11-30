Ocean Drive Television – Miami Channel è ufficialmente nata. Un progetto internazionale che unisce l’eleganza e la freschezza di Michela Persico, volto televisivo molto amato, e l’esperienza globale di DJ Onofri, da anni punto di riferimento della comunicazione italiana negli Stati Uniti.

Il nuovo canale, visibile in tutto il mondo attraverso il dispositivo ROKU, porta nelle case degli spettatori uno stile televisivo unico: racconti di lifestyle, cucina italiana autentica realizzata da chef e ristoratori italiani nel mondo, rubriche innovative e produzioni originali girate tra Miami, Italia ed Europa.

Un format cosmopolita, moderno, immediato, pensato per un pubblico internazionale che ama l’Italia, il gusto mediterraneo e il fascino di Miami.

«Per me è una sfida bellissima – afferma entusiasta Michela Persico -. Ho accettato questo progetto perché unisce tre cose che amo: la comunicazione, lo stile italiano e l’energia di Miami. È un canale internazionale, ci segue un pubblico che vuole qualità, autenticità e positività. Lavorare con DJ Onofri significa portare in TV un’esperienza forte, credibile e riconosciuta.»

«Roberto – prosegue Michela Persico – ha un’energia contagiosa e una visione televisiva rara. Sa trasformare ogni idea in un contenuto concreto, dinamico, pronto per andare in onda. Io porto leggerezza, eleganza, femminilità; lui dà ritmo, esperienza e professionalità. È un mix vincente. E credetemi: questo canale farà rumore.»

Ocean Drive Television – Miami Channel è già operativo e in costante espansione, con nuovi programmi e produzioni in arrivo nelle prossime settimane e non poteva che scegliere Civitavecchia, patria di Roberto Onofri, per registrare alcuni dei primi contenuti, anche con riferimento ai nuovi primati croceristici del porto di Roma.

E a proposito di eccellenze, si è rinnovato il connubio con la professionalità e il talento del Maestro Salvatore Palmeri, che nel suo salone ai Mulini ha dato un tocco in più alla bellezza ed alla classe, già al top, di Michela Persico.