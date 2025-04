CIVITAVECCHIA – “Del tuo pregare semplice nel mondo c’è gran sete, non sei soltanto il Papa tu sei Francesco il prete, negli occhi tuoi risplende sai la luce della fede, non sei soltanto il Papa, tu sei Francesco il prete”. È questo il ritornello del brano “Il prete Papa” che Max Petronilli ha scritto - parole e musica - nel 2014, dopo aver partecipato ad un’udienza a piazza San Pietro. Un’emozione grandissima, tradotta in musica, come Petronilli sa far bene. E ne è venuto fuori un brano con il quale ha omaggiato il Santo Padre, ricevendo i suoi personali ringraziamenti, giunti da parte della segreteria di Stato Vaticana. «A gennaio 2014, con l’asilo Giovanni Paolo II frequentato dalle mie figlie più grandi - ha raccontato Petronilli - abbiamo partecipato all’udienza del Papa. Ci siamo seduti accanto alle transenne, sperando in un passaggio del Papa. E così è stato. Con il Santo Padre che, una volta davanti a noi, prese in braccio mia figlia più piccola, Flavia, di soli due anni, scambiando una breve battuta con noi genitori». Un incontro che è rimasto impresso nel cuore di Petronilli e che lo ha portato, nei giorni successivi, a buttare giù il brano: scritto in poco tempo, portato in sala di incisione sulla linea melodica pensata e tradotto in quattro lingue, arrangiato e registrato su un Cd consegnato a Santa Marta. Il brano non è ancora stato pubblicato, ma inviato ad esempio anche al vescovo Ruzza.

IL TESTO DEL BRANO:

TI MUOVI FRA LA GENTE

SEI FORTE DEL TUO AMORE

INDOSSI VESTI BIANCHE

SEI SERVO DEL SIGNORE

DEL POPOLO CRISTIANO

SEI PADRE D’ADOZIONE

SORRIDI AD OGNI RAZZA

E ALLA SUA RELIGIONE

Rit. DEL TUO PREGARE SEMPLICE

NEL MONDO C’E’ GRAN SETE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

NEGLI OCCHI TUOI RISPLENDE SAI

LA LUCE DELLA FEDE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

LA VITA L’HAI VISSUTA

FRA GENTE UMILE E VERA

CHE ORA CON IL CUORE

TI OFFRE UN PREGHIERA

TI CHIEDE DI VEGLIARE

COL TUO FARE CRISTIANO

SUI POPOLI CHE AL MONDO

TI TENDONO LA MANO

Rit. DEL TUO PREGARE SEMPLICE

NEL MONDO C’E’ GRAN SETE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

NEGLI OCCHI TUOI RISPLENDE SAI

LA LUCE DELLA FEDE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

BAMBINI DONNE E UOMINI

FELICI D’INCONTRARTI

NEI POSTI PIU’ SPERDUTI

VORREBBERO ABBRACCIARTI

IL PRETE CHE FRA GLI UMILI

VIVEVA IN POVERTA’

E’ DIVENTATO PAPA

E INSEGNA LA BONTA’

Rit. DEL TUO PREGARE SEMPLICE

NEL MONDO C’E’ GRAN SETE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

NEGLI OCCHI TUOI RISPLENDE SAI

LA LUCE DELLA FEDE

NON SEI SOLTANTO IL PAPA

TU SEI FRANCESCO IL PRETE

©RIPRODUZIONE RISERVATA