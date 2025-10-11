CIVITAVECCHIA – Ritorna il 25 novembre, al teatro Traiano di Civitavecchia, Maurizio Battista nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci. Torna l’imperdibile comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità.

Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia Comico, conduttore televisivo, cabarettista e attore, regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti. Lo spettacolo è prodotto da Fabio Censi.