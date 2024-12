CIVITAVECCHIA – «Non ho dimenticato l'importante anniversario dei 100 anni della nascita di Giovanni Massaccesi, avvenuta il 25 Aprile del 1924, nostro amato concittadino, poliedrico e proficuo artista che ha portato in alto il nome della nostra Civitavecchia non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, anniversario che rischiava di cadere nel dimenticatoio».

Lo dice il candidato sindaco Roberta Galletta che continua: «Questo il motivo – dice – per il quale ho voluto celebrarlo in accordo con la famiglia che ha messo a disposizione una minima parte dell'opera artistica di Massaccesi, in ben due mostre retrospettive a lui dedicate, una nel mio spazio espositivo museale, La Memoria Ritrovata in Via Piave 3 e l'altra nella sala eventi Arcus di Shany Elisei a Piazza Aurelio Saffi 34».

Le opere esposte sono caratterizzate da richiami alla storia e alla politica e ai luoghi di Civitavecchia cari all'artista locale, come le piazze e le chiese del centro storico, il Teatro Traiano, il porto e la Fortezza Giulia, opere nelle quali Massaccesi, conosciuto in tutto il mondo, utilizza un forte cromatismo attraverso una tecnica personale frutto di uno studio mai improvvisato.

Saranno esposti anche i tanti cataloghi dove sono riportati i premi vinti nel corso della sua lunga e poliedrica carriera, oltre a numerosi schizzi e caricature e anche la famosa e ormai introvabile "Tombola Civitavecchiese", pubblicata nel novembre del 1993 con i testi di Carlo De Paolis e le illustrazioni dello stesso Giovanni Massaccesi dei novanta numeri secondo la "smorfia" locale e che resta testimone del profondo legame dell'artista con le tradizioni popolari locali.

Particolare attenzione è stata messa anche al rapporto che l'artista ha avuto con il Cinema degli anni del dopoguerra, perché a causa degli alti costi e dei problemi logistici per far giungere in città negli anni le locandine relative alle pellicole da proiettare, Massaccesi era chiamato dalle stesse sale cinematografiche cittadine a realizzare i manifesti dei film in programma, tra cui quelle per "Sansone e Dalila" del 1949, "Noi Cannibali" del 1953 e "Via col vento" del 1954, esposte nella mostra presso lo spazio de La Memoria Ritrovata.

Inoltre sabato sera, alle ore 21.00 presso Arcus Eventi sarà possibile anche vedere una serie di filmati d'epoca girati a Civitavecchia, tra i quali quello straordinario e unico dell'inaugurazione del monumento agli ex internati del Parco Antonelli-della Resistenza con protagonista lo stesso Massaccesi.

Le mostre resteranno aperte fino al prossimo 30 Aprile 2024 dalle 17.30 alle 20.30 con ingresso libero e gratuito.

