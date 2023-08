CIVITAVECCHIA – Il cortometraggio Marrobbio scritto e diretto dal regista, civitavecchiese d’adozione, Damiano Impiccichè continua a macinare successi. Nei giorni scorsi il corto con attori di rilievo come Lucia Sardo ha ricevuto la Menzione speciale alla VII edizione del “San Benedetto Film Fest” «Per aver raccontato con delicatezza e sensibilità il dramma dei migranti, attraverso lo sguardo innocente di un bambino e per l’interpretazione intensa ed intimistica di Lucia Sardo». Ad oggi Marrobbio ha vinto il premio Med-Limes “Ai confini del Mediterraneo” - festival che collabora con la Fon Med fondazione sud per lo sviluppo e la Cooperazione del Mediterrane - e “Un mondo multietnico” al Cinema secondo noi di Roma. A giugno, invece, in occasione della “Giornata Mondiale del Rifugiato 2023” Marrobbio è stato proiettato nella città di Santa Margherita di Belice - città del Gattopardo, al Teatro Sant’Alessandro. Inoltre Marrobbio è nell’ultima Selezione ufficiale e anche opera finalista all’International tour film festival (Itff) di Piero Pacchiarotti. Il corto sarà proiettato domenica 8 Ottobre alle 18,30 presso la Cittadella della musica.Ma Impiccichè ha già un nuovo progetto in cantiere, un corto dal tema sociale che sarà realizzato a partire da settembre-ottobre grazie al cuore e al sostegno della Compagnia Portuale di Civitavecchia e da alcune delle aziende del porto di Civitavecchia e della città. Il ruolo del protagonista sarà interpretato da uno degli attori della rinomata serie “Suburra”.

