VITORCHIANO – Le condizioni meteo avverse previste in questo primo fine settimana di giugno, hanno indotto gli organizzatori di “Peperino in Fiore” a spostare l’evento all’ultimo fine settimana di giugno: 23, 24 e 25.

Una tre giorni, in cui sono tanti gli eventi messi in luce nel programma ed altri estemporanei , tra i quali spicca l’apertura dell’archivio storico di Vitorchiano, di cui troppo pochi ne conoscono l’importanza; street food a onor della gastronomia locale; spettacoli musicali; tutorial; passeggiate gratuite per conoscere meglio il borgo; presentazioni di libri.

L’inaugurazione è prevista per il 23 giugno. L’invito degli organizzatori è perentorio, perdonate l’attesa: «Venite a visitare l’edizione 2023 di Peperino in Fiore, il pittoresco borgo sarà abbellito da allestimenti e composizioni floreali che, insieme a opere realizzate da artisti e artigiani, verranno valorizzati i monumenti e gli angoli caratteristici, offrendo ai visitatori un’atmosfera unica». Da visitare La Prima Stanza Home Gallery, in via Arringa, dove due artisti, Fabio Maria Alecci e Gianluca Esposito, hanno scelto il borgo sospeso, venendo dalla capitale, per poter meglio esprimere l’unicità dei loro oggetti, bijoux in ceramica bijour delle piccole opere d’arte realizzate con materiale di riuso. Una vera sorpresa per chi entra nella Home Gallery.

Il tema di questa edizione di Peperino in Fiore sarà il “viaggio” da compiere come un viaggiatore errante con uno sguardo volto sul mondo,uno sguardo privo di confini.

Per tutte le informazioni ecco i numeri: 333 4048232 (Marinella); 347 6624233 (Massimiliano); pagina facebook “Peperino in fiore”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA