MARTA – È terminato domenca il bellissimo “Festone” composto da frutta, grano, verde, reti dei pescatori, realizzato dal gruppo di lavoro delle donne martane, che addobba il portale del Santuario della Madonna Santissima del Monte.

All’approssimarsi della festa del 14 maggio, proprio domani, con le famose “Passate” del corteo storico composto da Casenghi, Bifolchi, Villani e Pescatori in onore della Madonna Santissima del Monte, come sempre le laboriose donne Martane, con impegno e passione, regalano al visitatore in questa giornata di festa, un bellissimo gioiello che adorna la chiesa del Monte.

