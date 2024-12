Al via la XXIV edizione di Ludika1243. L’evento, in programma dal domani al 7 luglio, interesserà alcune vie e piazze del centro cittadino. A tal proposito, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono state predisposte alcune misure riguardanti sosta e traffico veicolare. Queste le principali disposizioni emanate dalla Polizia locale con apposita ordinanza (n. 400 del 29-6-2024): divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle ore 8 del 3 luglio alle ore 24 del 7 luglio nelle seguenti vie e piazze: via Fattungheri, piazza Santa Maria Nuova, via Macel Maggiore, via Pietra del Pesce, piazza San Carluccio, via San Pellegrino fino al civico 75 e la parte adiacente rialzata da piazza del Fosso a via Grotti, piazza Scacciaricci, piazza San Pellegrino, piazza del Fosso. Dalle ore 17 alle ore 24, dal giorno 4 al 7 luglio, sarà interdetta la circolazione veicolare sulle vie e piazze sopra menzionate, ad eccezione dei veicoli degli organizzatori e degli autorizzati. Dalle ore 18,30 fino a cessata necessità del giorno 7 luglio, in occasione della “Battaglia campale”, potrebbero verificarsi interruzioni e deviazioni del traffico lungo il seguente percorso: piazza San Carluccio, via S. Pellegrino, via S. Pietro, via delle Fabbriche, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via F. Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via Faul, porta Faul.

Sarà facoltà degli agenti di polizia locale e degli altri organi di polizia stradale consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili dei luoghi interessati da tale provvedimento. Le sopra menzionate misure di interdizione della circolazione si intendono derogate, compatibilmente con le contingenti esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale, nei seguenti casi: per consentire il transito dei veicoli di soccorso, di emergenza e di Polizia, dei veicoli in uso – o a servizio – di persone disabili, munite dell’apposito contrassegno, e di medici in visita domiciliare urgente; per i mezzi di Viterbo Ambiente, per i mezzi degli organizzatori con apposito contrassegno esposto, rilasciato dal Comando Polizia locale.

In caso di necessità, lungo l’ambito viario dell’intera manifestazione, potranno essere predisposte ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.

Per tutte le informazioni e il programma dettagliato www.ludika.it – staff@ludika.it e i canali Fb e instagram @ludika1243.

