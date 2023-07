CIVITAVECCHIA – Continuano a volare le Capinere. Domani, infatti, debutta l’ultimo lavoro del gruppo composto da Maria Letizia Beneduce, Fabiola Battaglini e Sara Cresta, insieme a Margherita Dispensa e Eva Petrignani. “Lucevan le stelle. La musica va in scena a lume di candela” è un lavoro originale ed emozionante, ospitato nel condominio di via Adige 1 alle 21,30. .Con Concerti in Condominio le Capinere iniziano un nuovo modo di proporre concerti di livello, non solo presso palchi prestigiosi ma voleranno anche nelle periferie portando, come ogni capinera vuole, l’amore e la bellezza a domicilio.

