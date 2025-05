CIVITAVECCHIA – L’Associazione CGS Cinecircolo XXI e il Cineteatro Buonarroti hanno organizzato la mostra fotografica “Luce/Buio”, curata da Silvia Sciarra e realizzata come momento conclusivo del Laboratorio di Fotografia. Attraverso gli sguardi di Vittoria Maiuolo, Siria Dominici, Barbara Di Luca e Noemi Giglio, prende forma un percorso visivo corale tra luce e buio, da osservare, ascoltare, accogliere.

«Il progetto si sviluppa come un viaggio che, pur nella sua apparente linearità, mette in evidenza la complessità dei contrasti interiori – spiegano gli organizzatori – Luce e Buio non sono più intesi come tappe distinte, inizio e fine, bene e male, ma come poli che si alternano, si fondono, si confondono. La sequenza delle fotografie intende svelare queste sfumature, mostrando quanto siano labili i confini tra gli opposti. Il buio non è mera assenza, ma spazio necessario per scoprire nuove dimensioni della realtà. Natura e figura umana si incontrano e si fondono, contribuendo a una narrazione visiva profonda. Nella parte conclusiva della mostra, la luce torna protagonista: non più simbolo di un epilogo rassicurante, ma espressione e manifestazione di una consapevolezza in divenire».

Il Laboratorio di Fotografia si conclude con un’esposizione che è anche una riflessione collettiva sull’immagine come strumento di ricerca interiore e sguardo sul mondo. Un’occasione per condividere il frutto di un percorso creativo e umano.