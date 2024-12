ACQUAPENDENTE - Dopo il concerto a Bolsena dello scorso 23 marzo presso il Teatro San Francesco che chiudeva la rassegna Bolsena Winterarte, il Francigena Musica continua il suo viaggio verso il grande Giubileo del 2025 e sarà proprio Acquapendente ad ospitare nella chiesa di Sant’Agostino alle 18 di domenica 7 aprile il prossimo concerto della rassegna. Il 7 aprile pirma ad Acquapendente si perpetua la tradizione dell’Antica Fiera delle Campanelle, in programma nel centro storico, in cui saranno esposte e messe in vendita le caratteristiche campanelle in ceramica. Deve il suo nome ai campanelli appesi, un tempo, al collo degli animali per attirare l’attenzione dei possibili acquirenti. Facevano così, intorno al 1150, i pellegrini diretti dal Papa che, di ritorno dalla Terra Santa, sostavano in paese per barattare con vettovaglie, catenine e monili reperiti in Oriente. Parte integrante e simbolo stesso del tradizionale appuntamento che si rinnova puntuale ogni anno, nella domenica dopo Pasqua, alle graziose campanelle in ceramica, l’epoca moderna e il commercio hanno affiancato ombrelli, padelle, coltelli, mezzi agricoli e poi utensileria, abbigliamento e oggettistica di ogni sorte. Proprio nell’occasione della Fiera delle Campanelle si coglie così l’occasione di poter visitare Acquapendente in questa tradizione e poter assistere al concerto dal tema prettamente Pasqua percorrendo i momenti della Passione con il canto della sequenza dello “Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi, in una edizione indeita dove ai tradizionali solisti sarà affiancato un ensemble di voci femminili, a seguire dal Vespro Solenne del Confessore KV 339 il “Laudate Dominum” per solo coro e orchestra e l’Antifona di resurrezione il Regina coeli nella versione Kw 108 di Wolfgang Amadeus Mozart per soprano solo coro e orchestra. L’orchestra e il coro Francigena entrambi ensemble che nascono proprio per permettere che il progetto Francigena Musica possa percorrere i suoi viaggi musicali si uniscono le voci del soprano Francesca Salemme, del mezzo soprano Maria Carmen Ciuffreda e la giovane Azzurra Gordini, dirige il Maestro Alessio Chiuppesi.

