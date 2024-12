CIVITAVECCHIA – È ufficialmente partita la tre giorni de “Lo scrittore, il libro, il lettore”, l’evento che vuole trasformare Civitavecchia in un punto di riferimento per il mondo della lettura. L’iniziativa, organizzata dalla FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori e dalla Bertoni Editore è in programma fino a domenica presso il teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ.

IL TAGLIO DEL NASTRO

Sul palco, a lanciare l’iniziativa, il padrone di casa ovvero il presidente Gabriella Sarracco e, tra gli altri, gli autori Gino Saladini e Anthony Caruana e Jean Luc Bertoni (Bertoni Editore) con l’assessore alla Cultura Simona Galizia.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Anche per oggi sono previsti molti eventi. Si parte alle 10 con “La meteora? Mario Draghi” di Guido Barlozzetti. Alle 11 ci sarà l’incontro con gli autori Fabio Bo, “Ti Prometto il giro del mondo” e Giovanni Montini, “Cuore serpente”. Alle 11,30 incontro con gli autori Diletta Cappannini, “Tutti contro tutti”, Amneris Marcucci, “Maria dell’isola”, e Bruna Manzoni, “Legami al buio”. Alle 12 invece tocca ad Andrea Parafioriti, “Come la memoria del pesce rosso”, e a Giordano Vezzani, “I Guardiani della casa dell’elicriso”. Alle 12.30 Ieri, oggi e... di Alessio Scancella, poesie e riflessioni (Costa Edizioni). Alle 15 reading poetico con Diletta Cappanni, Furio Durando e Sara Orsetti. Interverranno le scrittrici Clarisse Shiller, “Madre vs Matrix” e Maggie S. lorelli, “Hibrys” mentre alle 15.30 si parla di Loil di Tania Santurbano (Costa Edizioni). Alle 16:30 si parla de “Il viaggio di Nausica” di Modica Morganti (Edizioni Nisroch). Alle 17 Autori a Km zero. Alle 21:15 la giornata si chiude con “Arcus - a piazza Aurelio Saffi - L'ultima notte di Pasolini”. Gino Saladini, voce narrante, Anthony Caruana, voce narrante-chitarra, e Francesco Di Iorio, chitarra e voce.

