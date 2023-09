CIVITAVECCHIA – La cornice dell’Hollywood Celebrities al Festival di Venezia ha fatto da cornice alla presentazione della XII edizione dell’International Tour Film Festival, del patron Piero Pacchiarotti. La serata è stata caratterizzata dalla presenza di quattro ospiti di prestigio: l’attore e regista Pino Quartullo, la coppia nel cinema e nella vita Alessandro Pondi - regista del film “Una commedia pericolosa” con Enrico Brignano - e Monica Vallerini, attrice tra le interpreti dello stesso film e l’eclettico Gianni Ippoliti, che per l’occasione ha proiettato il corto “La porta in faccia”. Ai quattro ospiti è stato consegnato l’ ITFF Venice Award che è ormai diventato un riconoscimento fisso a Venezia. Dopo un breve discorso introduttivo da parte del Presidente Piero Pacchiarotti e del direttore artistico del festival Antonio Flamini, è stato dato il via alla presentazione ufficiale. le nuove iniziative, i collaboratori di alto profilo e gli artisti eccezionali hanno catturato l'attenzione di tutti i presenti.

È intervenuto il regista Angelo Antonucci che porterà al festival il suo ultimo film “Goffredo, e l’Italia chiamò” che vede un cast d’eccezione con Stefania Sandrelli, Emanuele Macone, Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta che sarà presente, insieme al regista alla serata di chiusura. Presentato anche Il calendario 2024 The legend of Kaira di Emanuela Del Zompo, che vede anche l’ITFF tra i suoi patrocini e realizzato per una diffusione internazionale a cominciare dalle città di Vancouver e Los Angeles, in attesa del terzo ed ultimo cortometraggio della sua trilogia. Tanti gli ospiti convenuti tra cui le attrici Lea Molnar e Aleksandra Balmazovic, Franco Mariotti in rappresentanza dell’SNGCI, il regista Daniele Gramiccia, e molti giornalisti di settore che hanno aggiunto un tocco di prestigio e fascino all'evento condividendo i loro personali punti di vista sul festival e sulla sua importanza nell’ ampio panorama di proposte cine culturali. L'attesa è ora per l'inizio effettivo del festival, quando gli appassionati avranno finalmente la possibilità di immergersi nell'esperienza unica e coinvolgente che l’ITFF promette di offrire. Primo appuntamento con una pre apertura d’eccezione venerdì 8 settembre alle 20 al Castello di Santa Severa con il docufilm Franco Zeffirelli, la mia vita in una scatola di pellicola (2023) per la regia di Donatella Baglivo e l’intervento del premio Oscar Gianni Quaranta. Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

