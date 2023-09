CIVITAVECCHIA – Si svolgerà a Civitavecchia dal 4 all’8 ottobre 2023 la XII edizione dell’International Tour Film Festival: madrina della manifestazione l’attrice e star del web Jenny De Nucci.

La giovane e talentuosa Jenny de Nucci oltre che attrice, è già una delle top influencer più famose in Italia, seguita da oltre 2 milioni di fans su Instagram, TikTok e YouTube. Giovanissima rivelazione della tv, oltre che del web.

Dopo il suo debutto a 16 anni nel reality Il Collegio, partecipa alle fiction di successo “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”. Nel 2023 partecipa alla seconda edizione di Back to School, condotto da Federica Panicucci.

Jenny De Nucci, inoltre, presta il suo volto alle pubblicità di Unbelievabrow Oreal e Air Max Nike. Nel 2019, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ha presentato il cortometraggio Happy Birthday di Lorenzo Giovenga e nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro “Girls. Siamo tutte regine”.

Al cinema è già affermata, si è fatta conoscere in “I luoghi della speranza” di E. Dino, “The E.L.I Project” di G. Berinstain, “Sempre più bello”; regia di C. Norza, “Ancora più bello” sempre di C. Norza, “Ragazzaccio” di P. Ruffini.

La ritroveremo in “Still” regia di M. Andreozzi, “Phobia” per la regia di A. Abbat e “Lo sposo indeciso” di Giorgio Amato, a fianco di Gianmarco Tognazzi e Claudia Gerini.

E’ la protagonista del film “Prima di andare via”, del regista Massimo Cappelli film di apertura ufficiale della XII Edizione dell’International Tour Film Festival il prossimo 4 ottobre a Civitavecchia presso il Cine Multisala Royal.

«Siamo entusiasti di annunciare Jenny De Nucci come madrina della nostra XII edizione – ha spiegato Piero Pacchiarotti, Presidente del Festival – Jenny è una giovane e talentuosa figura che brilla sia sullo schermo che sul web e quindi saprà lasciare un segno molto positivo sulla nostra manifestazione. La sua presenza alla nostra edizione di quest'anno aggiunge quel tocco di glamour e talento straordinario, che è esattamente ciò che cerchiamo di trasmettere al pubblico ogni anno. Io e il Direttore Artistico Antonio Flamini, non vediamo l'ora di accoglierla a Civitavecchia per questa straordinaria celebrazione del cinema internazionale».

L’ITFF è patrocinato da Mic, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal.