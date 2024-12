Il concorso lirico internazionale Fausto Ricci scorre veloce verso il suo atto più sacro: la celebrazione della finale, in programma domani alle 17,30 al Teatro dell’Unione, con ingresso gratuito.

Dopo l’interessante conferenza stampa con la giuria, da cui è nata l’idea di organizzare una produzione continua di iniziative dedicate ai talenti di tutte le arti, con relativa organizzazione di un festival, proposta dagli interessanti interventi di Katia Ricciarelli e Sabino Lenoci, ieri è stato il giorno delle selezioni finali.

Definita quindi la lista delle voci emergenti che oggi si contenderanno il premio Fausto Ricci: in concorso, dai 120 concorrenti iniziali, sono stati selezionati (in ordine alfabetico) Augelli Giovanni, Cascione Francesco, Ceraulo Claudia, Durante Gianmarco, Fiori Federica, Guerra Chiara, Jikidze Khatia, Pellegrini Emanuele, Ricci Jessica, Rossi Gabriele, Seungwoo Sun, Taliano Grasso Cecilia.

Dodici in tutto, andando oltre ai dieci previsti per la grande qualità espressa, con la presenza di due viterbesi, un figlio di questa terra e una cantante che l’ha scelta.

Nel pomeriggio giuria al completo al lavoro, con la presenza di Nicoletta Mantovani Pavarotti e la presidente Katia Ricciarelli, per ascoltare le tante “Mimì” in gara, e non solo, audizioni necessarie ad assegnare i ruoli de La Bohéme che sarà prodotta il prossimo anno dall’Associazione XXI secolo insieme a Maria Chiara Camponeschi Music & Arts Production e il supporto della fondazione che porta il nome dell’indimenticabile tenore.

I ruoli saranno annunciati domani dopo le esibizioni delle voci emergenti e ricordiamo che subito dopo il concorso inizieranno le prove de La Traviata che debutterà a novembre al Teatro dell’Unione.

Non solo lavoro però, questa mattina un gruppo di giurati è andato alla scoperta delle bellezze viterbesi con un cicerone d’eccezione, il console Touring Club Viterbo Vincenzo Ceniti.

Non resta che concentrarsi sulla finale di domani. Per chi fosse interessato a prenotare il posto gratuito è consigliato inviare una mail a premioricci@gmail.com, nella giornata di oggi sarà possibile entrare liberamente fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Il premio Fausto Ricci si svolge grazie al patrocinio e contributo del comune di Viterbo, assessorato alla Cultura, ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit, Ance, Maria Chiara Camponeschi Music & Arts Production, Avam, Lions Viterbo, Touring Club, l’Associazione Internazionale Culturale Musicale Ettore Bastianini e L’opera international magazine.