SUTRI– Musica e magia a Sutri: il concerto dell’Epifania di archi a lume di candele incanta il pubblico.

Dopo aver fatto il giro delle più grandi del mondo, il concerto a lume di candele arriva a Sutri con L’international string quartet. Un suggestivo viaggio attraverso la musica classica e la luce di centinaia di candele ha incantato il pubblico della bellissima chiesa di San Francesco, trasformata in un luogo di incanto e meraviglia. Non si è trattato solo di un concerto, ma di un’immersione totale in un mondo di emozioni e suggestione che ha portato la musica e l’arte a un livello superiore, creando un’esperienza che va al di là delle parole.

A fare gli onori di casa il sindaco Amori, che dal primo giorno del suo mandato ha mostrato una grande sensibilità nella promozione della cultura. «Siamo orgogliosi di proporre un evento che unisca la musica classica e natalizia in un’atmosfera intima e suggestiva», dichiara. «Sutri è la città dell’arte e degli artisti, la promozione degli eventi culturali a Sutri sarà sempre una nostra priorità», aggiunge Claudia Mercuri delegata alla cultura. Il concerto inserito nel calendario degli eventi di Natale è stato finanziato dalla regione Lazio per promuovere gli spettacoli dal vivo nei luoghi della cultura e rientra nel progetto “Francigena tappa 42”.

Un amministrazione che investe in attività culturali come sta facendo l’amministrazione di Sutri, è ossigeno per tutti gli artisti, commenta Giancarlo Falcioni, ideatore dell’evento, rivolgendo un ringraziamento particolare al sindaco Matteo Amori, al vicesindaco Alessio Vettori e alla delegata alla cultura Claudia Mercuri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA