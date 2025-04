La 20esima tappa della nona edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Viterbo, in via Marconi, da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025, con il seguente orario: venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada) in collaborazione, per questa tappa, con ColleVenti e con il patrocinio del Comune di Viterbo. L’appuntamento, dedicato al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre 2025. Il ricco calendario di eventi attraverserà il Paese, offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. I truck e gli stand più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori, presentando cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo d’Italia.

